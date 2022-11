Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: SVA), ein führender Anbieter biopharmazeutischer Produkte in China, gab heute bekannt, dass es am 3. November 2022 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Präqualifikation für seinen attenuierten Varizellen (Windpocken)-Lebendimpfstoff erhalten hat. Der Impfstoff ist der erste von der WHO präqualifizierte chinesische Varizellen-Impfstoff und der vierte Impfstoff von SINOVAC, der eine WHO-Zulassung erhält.

Der Varizellen-Impfstoff basiert auf dem Oka-Stamm und wird in der proprietären Human Diploid Cell-Kultur (SV-1-Stamm) von SINOVAC vermehrt. Die Herstellung erfolgt durch Anzucht und "Ernten" des Virus, Hinzufügen eines Stabilisators und Gefriertrocknung.

Den Ergebnissen einer Wirksamkeitsstudie der Phase III zufolge betrug die Serokonversionsrate in der Gruppe der geimpften Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren 97,1 %. Die Wirksamkeit des Impfstoffs lag bei 87,1% gegen Varizellen und bei 89,2 gegen eine Varizellen-Durchbruchserkrankungen. Der Impfstoff bietet einen 100%igen Schutz gegen mittelschwere und schwere Fälle.

Weidong Yin, Chairman, President und CEO von Sinovac, kommentierte: "Mit dem Erhalt der WHO-Präqualifikation für seinen Varizellen-Impfstoff kann SINOVAC jetzt eine neue Waffe für die weltweite Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten bereitstellen. Wir werden auch künftig an weiteren klinischen Studien, Registrierungen und Zulassungen für Impfstoffe weltweit arbeiten, damit wir der Welt hochwertige Impfstoffe anbieten und die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit dieser öffentlichen Güter sicherstellen können."

Drei weitere Impfstoffe von SINOVAC wurden zuvor bereits von der WHO für verschiedene Anwendungen und Krankheiten zugelassen, darunter Healive (der Hepatitis-A-Impfstoff), CoronaVac (der COVID-19-Impfstoff) und der auf dem inaktivierten Sabin-Stamm basierte Polio-Impfstoff.

SINOVAC ist damit seiner Mission der "Bereitstellung von Impfstoffen zur Ausrottung von Krankheiten des Menschen" gefolgt. Die Impfstoffe von SINOVAC wurden bis heute in mehr als 80 Ländern und Regionen der Welt vertrieben. Das Unternehmen stellt qualitativ hochwertige und erschwingliche Impfstoffe für die weltweite Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten bereit.

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd., (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen fokussiert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen.

Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst u.a. Impfstoffe gegen COVID-19, gegen die durch das Enterovirus 71 (EV71) ausgelöste Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD), gegen Hepatitis A und B, gegen die saisonale Grippe, gegen Pneumokokken-Erkrankungen, die pandemische Grippe H5N1 (Vogelgrippe), die Grippe H1N1 (Schweinegrippe), gegen Varizellen (Windpocken), Mumps und Poliomyelitis (Kinderlähmung).

Der COVID-19-Impfstoff CoronaVac wurde in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit zugelassen. Der Hepatitis-A-Impfstoff Healive hat 2017 die Präqualifikationsanforderungen der WHO erfüllt. Der Impfstoff gegen EV71 Inlive ist ein neuartiger Impfstoff, der seit 2016 in China vermarktet wird. 2022 wurde SINOVACs Totimpfstoff gegen Polio vom Sabin-Stamm (sIPV) von der WHO präqualifiziert.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1 erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurde. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC betreibt kontinuierlich die Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe, hat weitere Kombinationsimpfstoffe in der Pipeline und erkundet laufend globale Marktchancen. SINOVAC beabsichtigt, den Handel und die Zusammenarbeit mit weiteren Ländern sowie mit Wirtschafts- und Branchenverbänden auszubauen und zu vertiefen.

