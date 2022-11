Baierbrunn (ots) -In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Zwei Drittel aller Betroffenen werden zu Hause von ihren Angehörigen betreut und gepflegt. Eine Aufgabe, die sich in der Regel über viele Jahre erstreckt und ab einem bestimmten Zeitpunkt Präsenz rund um die Uhr erfordert.Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber "Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" richtet sich an diese betreuenden und pflegenden Angehörigen von Demenz-Erkrankten. Zahlreiche Tipps zur Kommunikation, zur demenzgerechten Gestaltung des Wohnumfeldes sowie verschiedene Checklisten und kleine Übungen machen ihn zu einem praktischen Begleiter für den Alltag. Erfahrungsberichte von pflegenden Angehörigen erweitern den Blick. Hilfreiche Adressen von Unterstützungsangeboten vervollständigen diesen Leitfaden.Die Autorin Peggy Elfmann kennt all dies aus persönlicher Erfahrung: mit 55 Jahren erkrankte ihre Mutter an Alzheimer. Damals begann sie ihren Blog "Alzheimer und wir", für den sie den Goldenen Blogger erhielt und für den Grimme Online Award nominiert war.Peggy Elfmann weiß, dass nur mit mehr Wissen ein Verständnis für die Krankheit und für die Betroffenen möglich ist und sich so der Alltag zusammen lebenswert bewältigen lässt: "In diesem Ratgeber erhalten Sie jede Menge Informationen rund um Demenzerkrankungen. Sie erfahren viel Wissenswertes, das Ihnen im Alltag helfen kann. Es ist ein großes Bündel an Ratschlägen, aus denen Sie diejenigen wählen können, die Ihnen in Ihrer Lebenssituation am besten helfen. Denn es gibt nicht den einen richtigen Weg. Zu verschieden sind die Demenzformen, zu unterschiedlich die Menschen und ihr Umfeld - es gibt nur Ihren eigenen Weg.""Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" | Wort & Bild Verlag | Erscheinungstermin: 5. November 2022 | 136 Seiten | 16,99 Euro | ISBN: 9783927216785Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de (https://shop.apotheken-umschau.de)erhältlich.Pressekontakt:Pressekontakt:Julie von WangenheimLeitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/74433-466Katharina Neff-NeudertTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5361236