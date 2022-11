London (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Bank of England endlich einmal die Zinsen in einem einzigen Schritt um 75 Basispunkte angehoben hat, präsentierte sie sich eindeutig als geldpolitische Taube, so Hetal Mehta, Senior European Economist at Legal & General Investment Management.Die Notenbank habe erneut die Wachstumsprognosen für die britische Wirtschaft gesenkt und ein klares Signal gesendet, dass die Zinsen nicht so stark steigen würden, wie es der Markt in letzter Zeit erwartet habe. ...

