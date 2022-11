Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das amerikanische Chemieunternehmen Dow Chemical nimmt mittels zweier US-Dollar-Anleihen frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Dabei weise die erste Anleihe (ISIN US260543DG52/ WKN A3LAWM) mit einem Emissionsvolumen von 600 Millionen US-Dollar eine Fälligkeit zum 15.03.2023 auf. Dow Chemical zahle seinen Gläubigern einen Kupon von 6,30%. Die Zinszahlungen in dieser Anleihe fänden im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig am 15.03.2023. ...

