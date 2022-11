Für gezieltes Engagement in nachhaltigen Forstinvestitionen in Kernregionen wie den USA, Chile, Uruguay, Kanada, Neuseeland und Australien Nuveen, globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über einer Billion US-Dollar, gibt die Einführung der Nuveen Global Timberland-Strategie bekannt. Die Strategie zielt darauf ab, Anlegern ein gezieltes Engagement in nachhaltigen Forstinvestitionen in Kernregionen wie den USA, Chile, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...