Montega erweitert Vorstand und baut Team aus



Die Montega AG, ein führendes Researchhaus und Betreiberin einer der größten Plattformen für Kapitalmarktevents in Deutschland, hat ihren Vorstand erweitert. Pierre Gröning gehört dem Gremium seit September 2022 an und verantwortet künftig die Bereiche Emittenten und Plattformen. "Wir haben als Unternehmen in den letzten drei Jahren eine sehr dynamische Entwicklung vollzogen, woran Pierre einen großen Anteil hat. Insofern war es ein konsequenter Schritt, Pierre in den Vorstand der Montega AG zu berufen, und zugleich Ausdruck der großen Wertschätzung", fasst Alexander Braun, Vorstand und Gründer von Montega, die Personalentscheidung zusammen.



Seit November verstärken zudem Jochen Schmidt und Fleur Pols das Team. Jochen wird als Senior Advisor den Ausbau des Emittenten-Netzwerkes unterstützen. Er war über 20 Jahre in führenden Positionen des Investment Bankings von Sal. Oppenheim und Berenberg tätig. In dieser Zeit hat er mehr als 250 Kapitalmarkt- und M&A-Transaktionen begleitet, die seinen Status als Experte für Wachstumsfinanzierungen untermauern. Jochen verfügt über ein engmaschiges Netzwerk am Kapitalmarkt sowie zu Entscheidungsträgern der TMT-Industrien. Er ist gefragter Gesprächspartner zu Digitalisierungs- und Transformationsfragen. Fleur hat über zehn Jahre Erfahrung im Eventgeschäft. Mit ihrer Expertise wird sie dazu beitragen, die stetig wachsende Zahl an Veranstaltungen in gewohnt professioneller Weise zu betreuen. Pierre Gröning äußert sich hierzu: "Wir sind sehr glücklich, dass Fleur und Jochen zu unserem Team gehören. Beide haben das große Potenzial unseres Setups sofort erkannt. Wir werden es zusammen heben und Montega als führenden Plattformanbieter für Research und Events positionieren."







