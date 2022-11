FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen von 45 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) dürfte sich im dritten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verlangsamt haben, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften bei der Bekanntgabe des Quartalsberichts des Essenslieferanten vor allem auf Aussagen zu möglichen Fortschritten bei der Profitabilität achten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

