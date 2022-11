Der deutsche Rüstungskonzern und Autozulieferer RHEINMETALL und 4iG haben ein IT-Joint-Venture in Budapest gegründet und damit einen weiteren Schritt in ihrer strategischen Zusammenarbeit vollzogen. 4iG ist mit 51 % an der "Rheinmetall 4iG Digital Services LLC" beteiligt, RHEINMETALL hält die restlichen 49 % der Anteile. Das Unternehmen soll ab 2023 IT-Dienstleistungen für die lokalen und globalen Tochtergesellschaften von RHEINMETALL sowie potenziell auch für Dritte erbringen. Das neue Joint Venture ist für beide Seiten von Vorteil: Es stärkt die IT-Kompetenz von RHEINMETALL und verschafft 4iG einen besseren Zugang zum globalen Markt für IT-Dienstleistungen. Bereits seit Anfang 2022 arbeiten beide Unternehmen eng zusammen. 4iG ist ein führendes Unternehmen in der IT-Branche und verfügt über eine starke Präsenz in Ostmitteleuropa - zwei wichtige Wachstumsbereiche für RHEINMETALL. Was lange währt, wird (un)endlich gut... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





