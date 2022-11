EQS-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Sto SE & Co. KGaA übernimmt restliche Anteile an der Sto Italia Srl



04.11.2022 / 10:00 CET/CEST

P R E S S E I N F O R M A T I O N

der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Sto SE & Co. KGaA übernimmt restliche Anteile an der Sto Italia Srl

Italienische Tochtergesellschaft entwickelt sich sehr positiv, auch dank des Förderprogramms der italienischen Regierung zur energetischen Sanierung von Gebäuden Stühlingen, 04. November 2022 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, hat die restlichen 48 % Anteile der Sto Italia Srl, Empoli/Italien, von den bisherigen Minderheitseigentümern übernommen. Die Sto Italia Srl, die bereits voll im Sto-Konzern konsolidiert wird, beschäftigt derzeit über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konzentriert sich insbesondere auf das Produktsegment Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS). Die italienische Tochtergesellschaft entwickelt sich sehr positiv und hat innerhalb des Sto-Konzerns an Bedeutung gewonnen, auch dank des Förderprogramms der italienischen Regierung zur energetischen Sanierung von Gebäuden. Der Geschäftsführer der Gesellschaft wurde in seiner Position bestätigt. Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA

Rolf Wöhrle, Vorstand der STO Management SE, Finanzen,

Kontakt über Tel.: 07744 57-1241, E-Mail: s.buehner@sto.com Medienkontakt :

Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH, Tel.: 0911 9597-871, E-Mail: info@tik-online.de

