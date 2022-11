Der Elektroauto-Hersteller Polestar hat von seinen beiden Hauptaktionären insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital erhalten. Damit ist die Finanzierung für die nächste Zeit gesichert - also auch der Produktionsanlauf des Polestar 3. Volvo Cars stellt ein Darlehen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 18 Monaten und einer Aktienumwandlungsoption zur Verfügung. Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...