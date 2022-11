Die Aktie von BioNTech präsentiert sich im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Montag enorm stark. Noch am Donnerstag hatte das Papier zunächst ebenfalls unter dem Ausblick des US-Konkurrenten Moderna gelitten. Bis zum Handelsende konnte BioNTech aber sämtliche Verluste wieder aufholen und sogar deutlich im Plus schließen.Am heutigen Freitag geht es auf der Handelsplattform Tradegate erneut weiter nach oben. Das Papier von BioNTech gewinnt gut vier Prozent auf 154,05 Euro. Am kommenden ...

