Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL legt in der kommenden Handelswoche am 8. November seine endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres vor und will dann auch seine Jahresprognose anheben. Damit steht das Bonner Unternehmen im Vergleich zu einigen der großen Wettbewerber besser da.Die Deutsche Post vermag es, die Spannung hochzuhalten. Wie bereits vor einem Jahr hat der Konzern zwar angekündigt, die Prognose anzuheben. Auf welche Werte bleibt aber bislang das Geheimnis des Managements ...

