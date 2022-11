Bis zu 20 Prozent legt der Alibaba-Kurs im Hongkonger Handel heute zu. Auch die Kurse von Xiaomi, Tencent und Co steigen deutlich. Der Hang Seng liegt zeitweise mehr als acht Prozent im Plus, bevor ein kleiner Teil der Gewinne abschmilzt. Gleich mehrere Begründungen für diese Entwicklung kursieren.DPA meldet: "Anhaltende Hoffnung auf Covid-Lockerungen beflügelt China". Tatsächlich hat die chinesische Führung allerdings längst entsprechende Gerüchte dementiert und vielmehr ein Festhalten an der Covid-Zero-Politik ...

