In einem Disney Resort über Nacht eingesperrt zu sein ist wohl der Traum vieler Kinder. Alle Achterbahnen gehören einem, man kann sich frei im Park bewegen. Na ja, zumindest in der Theorie, in der Praxis wäre man wohl sehr alleine und könnte eben nicht selbst die Fahrgeschäfte bedienen. Aber ein solcher Wunsch ist heute nicht das Thema. Derzeit sind in einem asiatischen Resort nämlich viele Menschen noch eingesperrt. Ob sie das als Traum bezeichnen und warum das negative Auswirkungen auf Walt Disney ...

Den vollständigen Artikel lesen ...