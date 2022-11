Dividendenaktien haben aus mehreren Perspektiven heraus ihre Daseinsberechtigung. Unter anderem eine vielzitierte Studie von Ned Davis Research zeigt, dass Aktien mit einer Dividende in der Regel besser performen als solche ohne. Das haben sich die Researcher beim S&P 500 über einen längeren Zeitraum angesehen. In der Regel macht das auch Sinn. Eine Dividende kann gezahlt werden, wenn das operative Geschäft profitabel ist und stets einen soliden Cashflow abwirft. Keine Dividende zahlen in Teilen ...

