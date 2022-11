Elon Musk hat nun also Twitter gekauft. Derzeit fungiert er als Chief Twit, was wohl offenbar bedeutet, dass der Starunternehmer bei dem Kurznachrichtendienst intern aufräumen möchte. Unter anderem das Verifizieren der Nutzer ist auf seiner Agenda. Aber auch so manche Personalentscheidung. Möglicherweise hat sich Musk mit Twitter ein Unternehmen gesichert, das 100 Mrd. US-Dollar Börsenwert erreichen kann. Zumindest, wenn an der jüngsten Einschätzung eines ehemaligen Funktionärs etwas dran sein sollte. ...

