Berlin (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen 25 Jahren hat die US-Notenbank zwei gravierende Fehler gemacht, so Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX.Der erste habe im Jahr 2008 zu einer globalen Finanzkrise geführt. Der zweite liege noch nicht lange zurück und könnte die USA in eine langanhaltende Rezession führen. Powells Beharren darauf, dass die steigende Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen sei und sich wieder beruhigen würde, sobald die Wirtschaft nach der Pandemie wieder vollständig öffne, habe sich als falsch herausgestellt. ...

