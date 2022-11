Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Vonovia SE ("Vonovia") (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) hat sich in den ersten neun Monaten 2022 weiterhin stabil entwickelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Trotz des herausfordernden Marktumfeldes verzeichnen die relevanten Kennzahlen eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Auf dieser Basis bestätigt das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2022 und erwartet eine stabile Entwicklung für das Geschäftsjahr 2023. ...

