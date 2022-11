Vonovia mit gesteigertem Gewinn - allerdings verhaltener Ausblick auf das kommende Jahr

Werbung



Der deutsche Immobilien-Konzern Vonovia hat seinen Zwischenbericht für das dritte Quartal vorgelegt. In den ersten 9 Monaten diesen Jahres steht damit ein sattes Gewinnplus zu Buche. Der operative Gewinn stieg dabei um 35% auf knapp 1,6 Milliarden Euro an, bei einem Wohnungsbestand von 549.010 Wohneinheiten. Beeindruckend ist zudem der historisch niedrige Leerstand von unter 2% der Wohnungen in Deutschland. Die Prognose wurde daraufhin bestätigt, jedoch wolle man vom bisherigen Expansionskurs Abstand nehmen. Vonovia-Chef Rolf Buch begründete diese Entscheidung durch die gestiegenen Zinsen und Kapitalkosten. Für 2023 plant der Konzern einen operativen Ertrag leicht über dem Vorjahreswert.





