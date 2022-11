München (ots) -Die geplanten Themen:Abriss.Neubau.Klimakrise: Der Umbaukultur gehört die Zukunft.Hunger als Waffe: Tanya Pyankovas Roman über den Holodomor in der UkraineQueere Liebe im KZ: Magnus Gerrtens preisgekrönter Dokumentarfilm "Nelly & Nadine"Betörender Sound: Das Debütalbum des kalifornischen Gospel-Soul-Trios "Gabriels"Lichtkunst in Zeiten der Energiekrise: "HYPERsculptures" in Unna"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Susanne Kampmann (WDR)Pressekontakt:ARD Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5361562