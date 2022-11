Stratec hat detaillierte Ergebnisse für Q3 2022 vorgelegt. Wie die Analysten von AlsterResearch bereits in ihrem Bericht zu den vorläufigen Ergebnissen erörtert hätten, sei das dritte Quartal gemischt gewesen, mit einem marginalen Umsatzanstieg, aber einem hohen bereinigten (adj.) EBIT-Wachstum. Die 9M-Zahlen seien jedoch aufgrund eines glanzlosen Q2 und eines schwachen Q1 gering ausgefallen. Angesichts der nach wie vor sehr angespannten Situation in der Lieferkette hat sich der Auftragsbestand aufgestaut. Stratec geht nicht davon aus, dass die bestehenden Lieferrückstände bis zum Jahresende in dem ursprünglich geplanten Umfang aufgeholt werden können. Daher bekräftigte das Management seine kürzlich gesenkte Prognose. AlsterResearch stuft die Aktie weiterhin mit HALTEN und einem unveränderten Kursziel von EUR 82,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stratec%20SE





