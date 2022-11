Willkommen zum "eMobility update". Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende: Infrastruktur für Batterie-Züge ++ Panasonic baut US-Batteriefabrik ++ Volvo in Australien bald nur noch elektrisch ++ BYD liebäugelt mit Produktion in Brasilien ++ Und so kommt Scania weg vom Verbrenner ++ #1 - DB baut Infrastruktur für Batterie-Züge Die Deutsche Bahn hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...