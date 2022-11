In Venedig und Umgebung sollen ab Mitte 2023 vier Wasserstoff-Busse eingesetzt werden. Die Verkehrsunternehmen AVM Venezia und ACTV SPA Venezia, die für die Bedienung des ÖPNV in Venedig und in den Gemeinden von Venedig und Chioggia zuständig sind, haben bei Solaris vier Urbino 12 hydrogen bestellt. Wie der polnische Hersteller nun mitteilt, ist die Lieferung für das Ende des zweiten Quartals 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...