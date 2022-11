VDL Bus & Coach hat den ersten Auftrag aus Schweden für die neue Generation seines Elektrobusses Citea erhalten. Der ÖPNV-Betreiber Nobina hat vier VDL Citea LE-122 der neuen Generation mit 490-kWh-Batterien bestellt. Sie sollen im Sommer 2023 in der schwedischen Gemeinde Ale in Betrieb gehen. Konkret wird das Quartett über Västtrafik, den zweitgrößten Verkehrsverbund Schwedens mit Sitz in Skövde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...