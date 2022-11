Bei Qualcomm droht ein neues Tief. Der Spezialist für Kommunikations-Chips hat erwartungsgemäße Zahlen für das Septemberquartal präsentiert. Bei einem Umsatz von 11,39 Mrd. $ hat man einen Gewinn von 3,13 $ je Aktie erzielt und damit exakt die Analystenerwartungen getroffen. Beim Ausblick gab sich CEO Cristiano Amon ausgesprochen vorsichtig. Qualcomm befürchtet im Smartphone-Geschäft einen stärkeren Rückgang des Geschäftsvolumens im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das ist grundsätzlich nichts Neues. Bisher ging man allerdings von einem Volumenrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Die Begründung dafür kann in nahezu jedem Quartalsbericht gelesen werden: Probleme in der Lieferkette und hohe Lagerbestände. Für das vierte Quartal lag daher die Prognose mit 2,25 bis 2,45 $ Gewinn je Aktie bei einem Umsatz von 9,2 Mrd. bis 10 Mrd. $ unter den Erwartungen. An den langfristigen Wachstumsperspektiven ändert das jedoch wenig.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 44.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.Weitere Themen u.a.:++ Markt kippt nach Fed-Entscheid - Ist die Rally beendet?++ Amazon - Neue Chance beim US-Gorilla?++ Microsoft - Zahlreiche Wachstumsoptionen++ Meta (Facebook) - Metaverse als Stimmungskiller++ Rambus - Hidden Champion++ Clean Harbors - Starker Auftritt++ Fortec - Auf WachstumskursIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!