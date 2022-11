Pyramids Großaktionär PVB Beteiligungs-GmbH & Co. KG hat eine neue Lock-up-Vereinbarung für die Aktien der Pyramid AG abgeschlossen. Die Vereinbarung betreffe rund 6,7 Millionen Pyramid-Aktien und laufe bis zum 28. Januar 2024, so das Unternehmen aus München. Insgesamt hält PVB rund 8,22 Millionen Aktien von Pyramid, was rund 45 Prozent der ausgegebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...