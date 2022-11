Erfurt (ots) -Mit großen produktionellen Veränderungen startet am 7. November eine neue Staffel "KiKANiNCHEN" (KiKA). Das Vorschulangebot setzt für die neuen Folgen auf innovative Virtual Production und ermöglicht Kikaninchen und seinen Freund*innen damit den Sprung in eine einmalige, 3D-animierte Kulisse. Damit gehört "KiKANiNCHEN" zu den ersten Kinderserien im europäischen Raum, die auf diese Weise produziert werden.Bisher fanden die Geschichten von "KiKANiNCHEN" in der zweidimensionalen Schnipselwelt statt. Die Hintergründe dafür entstanden am Schreibtisch von Katrin Lahr, Künstlerin und Art Directorin von "KiKANiNCHEN", die aus bunten Papierschnipseln Burgen, Bauernhöfe oder Wiesen erschuf. Schauspieler Christian (Christian Bahrmann) und Schauspielerin Anni (Stefanie Bock) spielten vor einem Greenscreen und erst in der Postproduktion fanden sie mit Kikaninchen zusammen.Mit der Umstellung auf die virtuelle Produktionsweise werden spannende Neuerungen bei der Herstellung des multimedialen Vorschulangebots möglich. Für die dreidimensionale Schnipselwelt, die ebenfalls von Katrin Lahr gestaltet wurde, werden Christian und Anni in einer Greenbox gefilmt. Kikaninchen wird von der Schauspielerin Naemi Simon mithilfe eines Motion Capturing Anzuges verkörpert. Ihre Bewegungen werden zeitgleich auf das 3D-Modell übertragen. So wird das animierte Ergebnis bereits während der Drehs sichtbar und die mitspielenden Protagonisten können in Echtzeit mit Kikaninchen interagieren."Mit der neuen Produktionsweise bekommen die 'KiKANiNCHEN'-Geschichten im KiKA-Jubiläumsjahr eine neue Qualität und setzen Benchmarks in diesem Segment. Nicht umsonst ist die multimediale Vorschulmarke bei Kindern und Familien die Nummer eins in Deutschland" so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk."Unsere Geschichten werden nun filmischer als bisher umgesetzt. Der Erzählfluss gewinnt an Dynamik. Da auch der Raum ganz anders bespielt werden kann, ergeben sich wesentlich komplexere Erzählungen. Und: Wir versprechen uns auch deutliche Verbesserungen beim Dreh mit Kindern. Waren sie bislang bei Aufnahmen im Green-Box-Studio auf sich und ihr Vorstellungsvermögen angewiesen, sehen sie jetzt auf dem Monitor, wie Kikaninchen direkt mit ihnen interagiert" erklärt der Leiter der Redaktion Vorschule, Matthias Franzmann.Die 3D-Animation von "KiKANiNCHEN" verantwortet die in Berlin ansässige Cine Chromatix KG, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF einen weiteren Firmensitz in Leipzig eröffnete. An der virtuellen Weiterentwicklung der erfolgreichen multimedialen Vorschulmarke "KiKANiNCHEN" wurde über drei Jahre gearbeitet. Die Verantwortung für die Produktion in Erfurt übernimmt seit Beginn der Reihe die Studio.TV.Film GmbH. Redaktionell verantwortlich zeichnen bei KiKA Diana Jung und Matthias Franzmann."KiKANiNCHEN" ist montags bis freitags zwischen 6:10 und 10:25 Uhr bei KiKA zu sehen. Die ersten Module in der neuen 3D-Welt werden ab dem 7. November in die Sendestrecke implementiert. Die gesamte Angebotswelt ist auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abrufbar.Weitere Informationen und Bilder finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2022/kikaninchen-wird-dreidimensional-100.html)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5361668