Internationale Anleger können sich vor der Markteinführung Anfang 2023 in die Warteliste eintragen

Public.com, eine Anlageplattform mit mehr als 3 Millionen Mitgliedern in den USA und auf 8 Länder verteilte Teams, hat Pläne für einen weltweiten Start im ersten Quartal 2023 angekündigt.

Im Rahmen der stufenweisen Einführung wird die App von Public auf verschiedenen internationalen Märkten zur Verfügung gestellt. Anleger auf der ganzen Welt können dann auf der Plattform ihre lokale Währung in US-Dollar umrechnen und in Tausende von Vermögenswerten ihrer Wahl investieren.

Überdies werden internationale Mitglieder Zugang zur Investoren- und Analysten-Gemeinschaft von Public sowie zu Kontextinformationen über ihre Portfolios in Form von täglichen Live-Shows, Berichten und einzigartigen Geschäftskennzahlen haben. Internationale Anleger können auch die erweiterten Handelsmöglichkeiten außerhalb der normalen US-Marktzeiten nutzen und sind so noch flexibler.

Internationale Anleger können sich jetzt in die Warteliste unter Public.com/global eintragen, um als Erste zu erfahren, wenn neue Marktplätze verfügbar sind.

"Wir möchten bei Public dafür sorgen, dass alle Menschen die öffentlichen Märkte nutzen können", sagte Leif Abraham, Co-CEO von Public. "In den letzten drei Jahren haben wir mit Hochdruck auf dieses Ziel hingearbeitet und eine Plattform geschaffen, auf der Anleger Zugang zu einer vielfältigen Mischung von Vermögenswerten haben, angefangen bei Aktien über Kryptowährungen bis hin zu alternativen Anlagen, und haben dazu Kontext, Daten und Tools zur Verfügung gestellt, damit unsere Mitglieder fundierte Anlageentscheidungen treffen können."

Hier können Sie sich auf die Warteliste eintragen, um aktuelle Informationen zum internationalen Start von Public zu erhalten.

Über Public.com

Die Anlageplattform Public ermöglicht es jedermann, in Aktien, ETFs, Kryptowährungen und alternative Anlagen wie Kunst und Sammlerstücke zu investieren alles an einem Ort. Mit dem Zugang zu maßgeschneiderten Unternehmenskennzahlen, Live-Shows über die Märkte und Einblicke einer Gemeinschaft bestehend aus Millionen von Investoren, Machern und Analysten helfen wir den Menschen, bessere Anleger zu sein. Public stellt die Anleger in den Vordergrund und verkauft keine Trades an Market Maker oder nimmt Geld von Payment for Order Flow (PFOF). Weitere Informationen finden Sie unter www.public.com.

Contacts:

press@public.com