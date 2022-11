Sind die eigenen vier Wände in Zeiten von Krieg und Krisen bei jungen Menschen noch ein Thema? Einer repräsentativen Umfrage des Kreditvermittlers Dr. Klein zufolge ja. So möchten 92% der 18- bis 29-Jährigen eine eigene Immobilie kaufen. 60% der jungen Leute haben sich bereits konkret mit dem Kauf befasst - und haben konkrete Vorstellungen. So möchte über die Hälfte der Befragten selbst darin wohnen, rund ein Drittel plant eine Kombination aus Eigennutzung und Vermietung. 15% fasst die eigene Immobilie ...

