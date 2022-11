Nachdem SAP in der Vorwoche seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, war es in den vergangenen Tagen wieder etwas ruhiger. Doch jetzt bahnt sich etwas Großes an, denn die Walldorfer gehen frisch gestärkt in eine neue Runde. Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit, bis die SAP-Aktie den Sprung zurück in die Dreistelligkeit schaffen wird…

Anmerkung der Redaktion: Wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Welche Chancen hat SAP an der Börse? Und wie groß ist das Risiko? Worauf müssen Anleger achten? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Mit seinen Zahlen für das dritte Quartal konnte SAP mal wieder Anleger und Analysten überraschen. So ist der Umsatz im Vergleich um rund 15% auf 7,84 Milliarden Euro gewachsen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 2,1 Milliarden Euro und damit exakt auf dem Vorjahresniveau. Das entspricht also einer Umsatzrendite von rund 27%! Dabei ist das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...