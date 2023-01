Nach dem rasanten Abverkauf 2022 haben sich die Papiere des Elektroautobauers Lucid zuletzt bereits wieder stärker gezeigt. Am Freitag springt die Aktie nun um satte 45 Prozent an und notiert sogar wieder zweistellig. Hintergrund: Es gibt Gerüchte, dass Saudi-Arabien eine Komplettübernahme anstreben könnte.Der saudi-arabische Public Investment Fund (PIF), der aktuell bereits mehr als 62 Prozent an Lucid hält, ist laut Betaville daran interessiert, auch die verbleibenden Anteile zu erwerben. Gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...