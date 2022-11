Die Aktienmärkte kommen nicht zur Ruhe. Nach den Leitzinsanhebungen der US-Notenbank und der Bank of England steht heute der nächste wichtige Termin an. In den USA wird der eminent wichtige Arbeitsmarktbericht für Oktober veröffentlicht. Die US-Notenbank verfolgt die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes bekanntermaßen mit Argusaugen. Neben der Zahl der neugeschaffenen Stellen (exLandwirtschaft) ist auch die Entwicklung der Stundenlöhne von Bedeutung. ...

