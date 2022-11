Die Zahlen von Scout24 für das dritte Quartal 2022 waren erfreulich, was erneut auf wachsende Mitgliederzahlen bei Maklern und Verkäufer-Leads, vorteilhaftere Preise, Paket-Upgrades und eine starke Nachfrage nach Plus-Produkten und Einzelangeboten zurückzuführen ist. Das Unternehmen lieferte im dritten Quartal robuste Zahlen, wobei der Umsatz und das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (op. EBITDA) leicht über den Konsensschätzungen lagen. Nach dem guten Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten des Jahres hat das Management den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 auf das obere Ende der früheren Prognosespanne konkretisiert, was beruhigend ist. AlsterResearchs Analysten stellen fest, dass die strategische Transformation von Scout24 zu einer transaktionsbasierten Plattform bisher gut verläuft, auch wenn die Margen aufgrund von Wachstumsinvestitionen vorübergehend unter Druck stehen, was von einem zunehmenden operativen Hebel gefolgt werden dürfte. In Anbetracht des herausfordernden Umfelds für den gesamten Immobilienmarkt erwartet AlsterResearch jedoch keine harte Landung für Scout24. Nach einer Feinabstimmung der Schätzungen erhöhen die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel leicht auf EUR 60,00 (alt: EUR 59,00) und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





