ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Umsätze im dritten Quartal hätten dank der britischen Tochter Fremantle die Erwartungen zwar übertroffen, die Jahresziele seien aber gestutzt worden, schrieb Analyst Richard Eary am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Erwartungsgemäß spüre man weiter den angespannten Werbemarkt in Deutschland./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 07:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0061462528

RTL GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de