London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im Anschluss an die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (FED) in dieser Woche an, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.FED-Chef Jerome Powell habe die Hoffnungen auf einen Wechsel zu einer weniger restriktiven Haltung gedämpft. Die eingehenden Arbeitsmarktdaten seien weiterhin relativ robust gewesen und obwohl sich die Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums verdichten würden, sei die Inflation nach wie vor zu hoch. Die stabile Nachfrage nach Arbeitskräften könnte sie im Falle steigender Löhne noch verstärken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...