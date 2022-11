HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3548/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/39 dreht es sich um einen fetten Tag für den ATX TR angeführt von Lenzing mit 15 Prozent Plus. Warum mich dieses erhoffte Plus trotzdem nicht ganz glücklich macht, erzähle ich in dieser Folge. Tolle Zahlen auch von Andritz und Erste Group. Einen Spezialblick habe ich auf die Uniqa. Weitere News gibt es zu KTM, Strabag, Marinomed und zu AT&S, die von Analysten 2x als Verdoppler gesehen werden. Die Aktie hab ich gestern wie im Podcast avisiert für das öffentliche Depot noch ...

