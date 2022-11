Essen (ots) -



Angesichts des Ukraine-Kriegs steht die russische Investorin Natalya Kaspersky beim Bochumer Unternehmen G Data, einer führenden deutschen IT-Sicherheitsfirma, vor dem Ausstieg. Es sei vereinbart, dass sich Kaspersky von ihrem Anteil in Höhe von 17 Prozent an G Data trennen werde, sagte Kai Figge, einer der Gründer, Chefs und Eigentümer des Unternehmens, im Podcast "Die Wirtschaftsreporter" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgaben). "Wir sind derzeit in einem Prozess, wo wir mit verschiedenen Investoren sprechen", so Figge.



Die russische Unternehmerin Kaspersky ist vor mehr als zehn Jahren beim deutschen IT-Sicherheitsunternehmen eingestiegen. Auf das operative Geschäft habe Kaspersky als Finanzinvestorin keinen Einfluss gehabt, betont Figge, der mit seinem Gründer-Partner Andreas Lüning nach eigenen Angaben gemeinsam die Mehrheit bei G Data hält.



Pressekontakt:



Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6520

nrw_cvd@funkemedien.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55903/5361741

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de