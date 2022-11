NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering auf "Neutral" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Beim richtigen Preis dürften Anleger einen solchen Schritt positiv aufnehmen, reagierte Analystin Chiara Battistini am Freitag auf Presseberichte über ein angebliches Übernahmeinteresse an Tom Ford. Die Amerikaner würden das Portfolio des Luxuskonzerns mit einer gefragten Modemarke ergänzen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 07:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

