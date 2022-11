Disrupt your Communication!

Innovativ, digital, kommunikativ - neue Business Intelligence für CEOs

Auch wenn Sie kein CEO, also kein "Chief Executive Officer" sind, wie die mittlerweile auch bei uns in Deutschland gebräuchliche US-amerikanische Bezeichnung für den Geschäftsführer einer Firma oder einer Organisation lautet, kann das aktuelle Buch der langjährigen Kommunikationsprofis Ulrike Germann und Eberhard Seitz Ihnen veranschaulichen, wie Kommunikation in Unternehmen läuft und wie sie idealerweise künftig laufen sollte.

Was man unter "Disrupt your Communication" versteht, erklärt Eberhard Seitz wie folgt:

Eberhard Seitz:

Ist im Prinzip sehr einfach. Disrupt your Communication basiert auf der Höchstform der Digitalisierung. Das ist in der Tat die Disruption. Und Disruption heißt einfach: Ich nehme ein weißes Blatt Papier und denk mein Geschäftsmodell neu! Ich denke es so neu, dass es digital auch funktioniert.

Ganz so einfach ist es dann aber doch wieder nicht, zunächst mal müssen wir uns auf viele englische Begriffe einstellen. Das mag im ersten Moment etwas irritierend sein, aber Englisch ist nun mal die Sprache der Wirtschaft und man gewöhnt sich schnell dran.

Eberhard Seitz:

Da haben Sie genau den richtigen Eindruck. Vielleicht sind den Zuhörern schon die "Buzzwords" begegnet, das sind so Kraftausdrücke, die dann meist englisch sind, die gerne in der Digitalisierung verwendet werden.

Unser Buch ist der Impuls an die CEOs und auch die Executives, also die Führungskräfte, sich wirklich die Digitalisierung genau anzusehen und zu lernen, was kann man anders machen, weil man es einfach von Grund auf richtig macht!

In ihrem Buch präsentieren Ulrike Germann und Eberhard Seitz einen revolutionären Kommunikationsansatz und identifizieren Daten als entscheidenden Treiber unternehmerischen Handelns. Mit der CINCO - einem KI-basierten Betriebssystem der Zukunft - wird Kommunikation auf ein völlig neues Level gestellt.

Eberhard Seitz:

Der Kern des Buches ist die so genannte "Communicative Organization", also eine Organisationsform, die auf Kommunikation beruht. Wir priorisieren Kommunikation ganz nach oben, sprich, in den Vorstand, dort, wo der CEO sitzt. Und das Unternehmen funktioniert durch Kommunikation. Ganz banal durch Dialog und durch Daten. Wir vernetzen das ganze Unternehmen, wir vernetzen den einzelnen Mitarbeitenden mit dem CEO, mit jedem anderen Mitarbeitenden im Unternehmen, alle sollen kommunizieren, und vor allem sollen alle an den Touchpoints - leider wieder ein Buzzword - ein konsistentes Bild abgeben des Unternehmens.

Disrupt your Communication von Ulrike Germann und Eberhard Seitz ist im Mai 2022 in der Erstauflage im dfv-Verlag erschienen, hat 216 Seiten und kostet 48,00 Euro.

