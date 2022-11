Dass Meta mit dem Metaverse der große Durchbruch gelingen wird, davon ist außer Mark Zuckerberg selbst derzeit so ziemlich niemand überzeugt. Die Anleger haben sich von der Aktie nach den letzten Zahlen in weiten Teilen verabschiedet und der Konzern scheint seinen Fokus in Bereiche auszulagern, welche aus Anlegersicht nur wenig aussichtsreich sind.Nun hat Meta (US30303M1027) sich offenbar dafür entscheiden, bei Instagram einen NFT-Marktplatz etablieren zu wollen. Zunächst nur in den USA sollen Nutzer dort selbst NFT-Kollektionen erstellen können, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...