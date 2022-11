Mainz (ots) -Woche 45/22Mi., 9.11.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Halbzeit für Joe Biden - Zwischenwahlen in den USAModeration: Antje Pieper(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie "Blutige Anfänger" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Mi., 16.11. Treibjagd (Wiederholung am 17.11., 0.55 Uhr)Mi., 23.11. AbgestürztMi., 7.12. Meine Freundin AnaMi., 21.12. Monsterjagd (Wiederholung am 22.12., 1.05 Uhr)__________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Russlands deutsche Propaganda-KriegerFilm von Rainer FrommKamera: Michael PlindrichDeutschland 2022__________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:2.45 ZDFzoom (HD/UT)Russlands deutsche Propaganda-KriegerFilm von Rainer Fromm(von 22.45 Uhr)Kamera: Michael PlindrichDeutschland 2022Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5361843