Die Zahlen von Hugo Boss kommen bei den Analysten von Alster Research gut an. Der Umsatz verbessert sich im dritten Quartal um 24 Prozent auf 933 Millionen Euro. Der Konsens wird um 4 Prozent übertroffen. Das ist zugleich auch gegenüber dem Vor-Corona-Zeitraum (3. Quartal 2019) ein Plus von 27 Prozent. Beim EBIT gibt es ein Plus von 8 Prozent auf 92 ...

