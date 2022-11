Die chinesische E-Commerce-Plattform Alibaba hat angekündigt, anlässlich des Singles' Day, der kommende Woche stattfindet, eine komplette Einkaufs-Mall im Metaverse aufzuziehen. Sehen wir Metaverse-Commerce bald auch in Deutschland? Der Singles' Day in China ist ein Shopping-Event, neben dem selbst die bei uns beliebten Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktionen verblassen. Der Tag, der schon lange nicht mehr nur Singles reichlich Möglichkeiten bietet, ihr Geld unter die Leute zu bringen, wird in diesem Jahr aber wohl auch im Metaverse gefeiert. Denn während in Deutschland und Europa noch alle interessiert über das Potenzial einer solchen 3D-Welt und die dahinterstehenden Erlösmodelle philosophieren, machen die chinesischen Big Player ...

