Apple ist 2,307 Billionen US-Dollar wert - das ist mehr als Meta, Amazon und Alphabet zusammen. Das liegt vor allem an den aktuellen Quartalsergebnissen dieser Tech-Konzerne. Apple schlägt sich gut in der aktuellen Tech-Krise. So liegt die Marktkapitalisierung des Konzerns höher als die der Wettbewerber Meta, Alphabet und Amazon zusammen. 2,307 Billionen Dollar war der iPhone-Konzern zum Handelsschluss am Mittwochabend wert. Die drei anderen kamen zusammen auf 2,306 Billionen Dollar. Das hat Business Insider errechnet. Der Hintergrund: Sie alle mussten letzte Woche ordentlich Federn lassen. Das lag an enttäuschenden Geschäftszahlen für das vergangene ...

