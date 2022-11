Wien (www.fondscheck.de) - Der europäische Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Tabula Investment Management hat Markus Lander in sein Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle die Geschäftsentwicklung in Deutschland und Österreich ausbauen.Lander komme von der Danske Bank, wo er für die Kundenbeziehungen in Deutschland und Österreich verantwortlich gewesen sei. Davor sei er über acht Jahre bei der Société Générale in London tätig gewesen. Dort habe er im Bereich Cross-Asset-Solutions die Betreuung institutioneller Kunden in Deutschland und Österreich innegehabt. Darüber hinaus habe er Vertriebspositionen bei Bluecrest Capital Management, JP Morgan und Crédit Agricole bekleidet. (News vom 03.11.2022) (04.11.2022/fc/n/p) ...

