Wien (www.fondscheck.de) - Der weltgrößte Fondsanbieter BlackRock erweitert die Abstimmungsmöglichkeiten seiner Kunden auf den Hauptversammlungen von Unternehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe BlackRock-Chef Larry Fink in einem Brief angekündigt, der FONDS professionell ONLINE vorliege. Demnach solle das vor einem Jahr gestartete BlackRock-Voting-Choice-Programm ausgebaut werden. Dafür habe der Branchenprimus ein Verfahren entwickelt, über das seine Kunden selbst wählen könnten, wie ihre Stimmen auf den Aktionärsversammlungen der Unternehmen abgegeben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...