Wie geht die US-Zinswende weiter und was sind die Folgen weiterer Zinserhöhungen für die Anleihenmärkte - Dazu eine Einschätzung von Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. w:o TV einschalten! Außerdem im Video: Was kommt von der Europäischen Zentralbank (EZB) in Sachen Zinsen in diesem Jahr noch - Antworten dazu erfahren Sie im Video. Gleich einschalten! 00:00 Einleitung 00:39 Was kommt da denn noch - 01:28 Redaktion der Aktienmärkte 02:26 Kumulativen Effekte Geldpolitik 04:14 Verzögerungen Zinspolitik beachten - 05:49 Folgen Anleihenmarkt 07:48 Wann in Anleihen investieren - 11:04 Was macht die EZB - 12:50 Ende