DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 5. November, bis Montag, 7. November

=== S A M S T A G, 5. November 2022 10:30 DE/SPD, Debattenkonvent (bis 6.11.), Berlin S O N N T A G, 6. November 2022 - DE/Bürgerentscheid über die Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Feldmann - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich - US/Ende der Sommerzeit in den USA M O N T A G, 7. November 2022 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven Oktober zuvor: 807,130 Mrd CHF 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Festakt von Hans-Böckler-Stiftung und DGB "Demokratie in Arbeit: 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz", Berlin 09:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PG zu "Deutsch-Polnische Wirtschaftsbeziehungen im Fokus", Berlin 09:40 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Konferenz zu digitalen Zahlungen (u.a. mit EZB-Direktor Panetta 10:30) 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 11:30 DE/FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, PK nach Präsidiumssitzung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz) 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Czaja, PK nach Gremiensitzungen 14:00 DE/Grünen-Parteivorsitzender Nouripour, PK nach Sitzung des Parteivorstands *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe in Brüssel *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q *** - CN/Handelsbilanz Oktober ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 10:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.