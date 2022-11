Die Inter-Versicherungsgruppe unterstützt den Assekuranz-Award in diesem Jahr zum zweiten Mal. "Der Award steht für Innovationen, er gibt Teams die Gelegenheit, ihre tolle Arbeit zu feiern" - Bereichsleiter Nico Locker von der Inter erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum die Inter den Assekuranz-Award gerne unterstützt und was die Innovationen in seinem Unternehmen ausmachen. meingeldmedien oneonone innovation versicherung assekuranzaward

