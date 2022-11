Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH gibt in der Kalenderwoche 44 (31.10. bis 04.11.2022) die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VUP4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro bekannt. Die nunmehr achte Anleihe des Leipziger Getriebeherstellers hat eine Laufzeit von fünf Jahren und soll mit 7,75 % p.a. verzinst werden. Das Angebot für die neue NZWL-Anleihe 2022/27 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot (an Anleiheinhaber der NZWL-Anleihe 2017/23), einem öffentlichen Zeichnungsangebot sowie einer Privatplatzierung. Das Umtauschangebot läuft vom 3. November bis zum 5. Dezember 2022, das Zeichnungsangebot vom 21. November bis zum 09. Dezember 2022. Der Emissionserlös soll neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe für Investitionen in Produkte der E-Mobilität verwendet werden.

Am 18. November findet in Frankfurt am Main die zweite Gläubigerversammlung der Metalcorp Group S.A. bzgl. der geplanten einjährigen Laufzeitverlängerung der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) statt. Im Interview mit dem Anleihen Finder zeigt sich Metalcorp-CEO Carlos Leite durchaus offen sowie gesprächsbereit für die Ideen der SdK, verweist aber zunächst auf eine Plausibilisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...